Москва, , 12:25 — REGNUM Широкий кругозор является важнейшим качеством человека. Об этом 22 мая заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на марафоне «Новое время», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Чем больше вопросов вы изучаете, тем шире становится ваш кругозор. На мой взгляд, широкий кругозор — важней шее качество человека», — сказал Мишустин.

При этом он призвал внимательнее относиться к информации, проверяя достоверность её источников. В современном обществе люди зачастую имеют дело с недостоверными источниками. Это не всегда сделано преднамеренно, но формирует в итоге ошибочные взгляды, отметил председатель правительства РФ.

«Вообще данные — это новая нефть, платина и золото ХХI века. Иногда искажённые сведения, которые приведены в интернете нельзя опровергнуть без экспертного мнения из надёжного источника знаний. Только фундаментальные данные всегда достоверны», — подчеркнул Мишустин.

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