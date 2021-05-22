Лион, Франция, , 12:29 — REGNUM Защитник туринского футбольного клуба «Ювентус» Маттиа Де Шильо по окончании срока аренды в команде «Лион» может остаться в ней. Об этом 22 мая сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, 28-летний футболист доволен командой, за которую он играет на правах аренды, и приобретенным в ней игровым опытом, а потому хотел бы продолжить свою карьеру в «Лионе».

Также уточняется, что руководство французской команды начало переговоры с «Ювентусом» о выкупе контракта игрока и готова заключить с ним соглашение до 2024 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Маттиа Де Шильо сыгра в составе «Лиона» в 32 матчах и отдал в них три результативные передачи.