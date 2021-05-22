Донецк, , 12:28 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки подтвердили 250 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 22 мая в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

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Кроме того, у 36 человек клинико-диагностически был установлен диагноз COVID-19.

С начала пандемии в ДНР зарегистрировали 37 101 случай инфицирования коронавирусом. 30 527 человек выздоровели, 2764 — скончались. 3810 инфицированных получают лечение.

За сутки зарегистрировали 142 пациента с диагнозом «пневмония», 103 из них были госпитализированы.

В медицинских учреждениях ДНР на данный момент на лечении пневмонии находятся 1743 пациента, 726 из них нуждаются в кислородной поддержке. За сутки количество пациентов, которым нужна кислородная поддержка увечилось на 49.