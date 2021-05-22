Калуга, , 12:29 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 51 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 22 мая. Днём ранее, 21 мая, в регионе был зарегистрирован 49 случая.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 тыс. 228 человек, 1309 человек находятся на лечении, 33 тыс. 588 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе скончался 331 человек, у которого было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

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