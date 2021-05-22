Москва, , 12:11 — REGNUM В период своего обучения в вузе председатель правительства РФ подрабатывал написанием рецензий к научно-популярной литературе. Об этом 22 мая заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на марафоне «Новое время», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Хочу поблагодарить общество «Знание». Общество сыграло не малую роль и в моей жизни. Более 30 лет назад именно при его участии был создан международный компьютерный клуб, где я начал работу будучи еще студентом в институте и до этого во время учебы в институте подрабатывал тем, что писал рецензии на научно-популярные книги, издаваемые обществом «Знание», — сказал Мишустин.

Председатель правительства РФ отметил, что этот опыт расширил его кругозор и помог в дальнейшей работе уже в других сферах.

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