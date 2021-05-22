Самара, , 12:21 — REGNUM II Всероссийский турнир «Новая высота» по греко-римской борьбе памяти заслуженного строителя России Игоря Александровича Найвальта пройдет в Самаре 23−24 августа. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Сообщается, что соревнования пройдут после годового перерыва среди юношей до 18 лет в 12 весовых категориях от 42 до 120 кг. На турнир съедутся юные спортсмены со всей России.

Ранее сообщалось о том, что Всероссийский турнир «Новая высота» проходит в память о создателе Балтийской строительной компании Игоре Найвальте, который являлся строителем и меценатом, внёс большой вклад в развитие страны.