Казань, , 12:16 — REGNUM Главный арбитр матча 30-го тура футбольной Российской Премьер-лиги между волгоградской командой «Ротор» и казанским клубом «Рубин» Виталий Мешков по завершении встречи отказался пожимать руку главному тренеру казанцев Леониду Слуцкому. Об этом 22 мая рассказал главный наставник «Рубина», его слова приводит «Спорт-экспресс».

"У меня произошёл вопиющий случай с Виталием Мешковым после заключительной игры сезона с «Ротором»: судья отказался пожать мне руку и демонстративно отвернулся в другую сторону», — сказал он.

Также Слуцкий отметил, что, видимо, арбитры обиделись на его слова о том, что они обслуживающий персонал матча и подчеркнул, что это не было попыткой оскорбить судей, так как чаще всего говорится: «Матч обслуживает бригада арбитров…».

«Из-за этого Мешков открыто не жмёт мне руку, отворачивается от меня, хотя мы работаем в одной отрасли. Не всех людей из футбольной сферы я люблю, но обязан относиться к ним с уважением. И я не проявил неуважения, когда говорил про судей», — отметил главный тренер «Рубина».

"Я приводил аргументы со статистикой, никогда при этом не говорил, что они не умеют судить. Не говорил, что наши судьи не владеют методикой. Тогда к чему эти обиды? Мне не нужно общение Мешкова. Но эта реакция требует объяснения. Чем она вызвана? Пусть он мне ответит», — добавил он.

Отметим, матч 30-го тура РПЛ с участием команд «Ротор» и «Уфа» состоялся 16 мая и закончился с ничейным счетом 1:1.