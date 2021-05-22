Нефтеюганский район, Югра, , 11:59 — REGNUM В Югре на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск при столкновении кроссовера Nissan Pathfinder и грузовика MAN погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Трагедия произошла в ночь на 22 мая в Нефтеюганском районе. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Водитель и два пассажира кроссовера погибли на месте.

Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.