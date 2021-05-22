Киев, , 12:16 — REGNUM Немецкое архитектурное бюро Kleihues + Kleihues безвозмездно передало Украине проект музея майдана, так как гонорар за проект музея в итоге оказался непривлекательным, рассказал в интервью DW архитектор Ян Кляйгус.

По словам Кляйгуса, бюро не отказалось бы от гонорара, если бы он был привлекательным.

«Мы бы не отказались от гонорара, если бы он действительно был привлекательным», — сказал он.

Архитектор пояснил, что когда бюро подавало заявку на международный конкурс, он был профессионально организован и был «многообещающим». Но после выигрыша конкурса, по словам Кляйгуса, оказалось, что от бюро ожидают, что оно будет делать генеральное проектирование за гонорар, соответствующий «украинским реалиям», что, по его словам, составляет около десятой части гонорара за проект подобного масштаба в Германии.

«Этот гонорар составляет около десятой части того, что мы получили бы за проект такого масштаба в Германии. И за эти деньги мы должны были бы еще нанимать многих специалистов узкого профиля, таких как статики или специалисты по строительной физике, и координировать их работу», — отметил он.

По словам специалиста, в итоге бюро также пришлось выполнять функции генерального проектировщика.

«Жаль, что во время конкурса заказчики четко не предупредили, что нужно будет выполнять функции генпроектировщика. Мы с заказчиком долго искали способы взаимодействия, однако, в конце концов, нас, условно говоря, взяли за горло и поставили перед выбором: либо мы отдаем заказ архитекторам, проект которых занял второе место на конкурсе, либо мы должны делать все так, как того требует украинское законодательство», — подытожил Кляйгус.

Отметим, 17 мая 2021 года украинский национальный музей революции достоинства, (музей майдана) и немецкое архитектурное бюро Kleihues + Kleihues подписали договор о безвозмездной передаче музею авторских имущественных прав на проект строительства в Киеве здания музея майдана. До 2026 года в центре украинской столицы вблизи Площади независимости по немецкому проекту будет построен данный музей.

Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, ставший результатом массовых беспорядков в украинской столице, которые на Украине получили официальное название «майдан» или «революция достоинства». Итогом государственного переворота на Украине стало воссоединение Крыма с Российской Федерацией, так, как жители полуострова не захотели оставаться в составе Украины, где была свергнута действующая власть. Также итогом «майдана» стала война с жителями Донецкой и Луганской Народных Республик, начатая официальным Киевом в апреле 2014 года и продолжающаяся по сей день.