Самара, , 12:15 — REGNUM Рост числа ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом зафиксирован в Самарской области. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

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Сообщается, что это связано, отчасти, как с увеличением числа тестирования по сравнению с майскими праздниками, так и с возвращением жителей из поездок в другие субъекты РФ.

Отмечается, по области увеличилось количество заболеваний ОРВИ и внебольничной пневмонией.

«На прошлой неделе еще 101 место вернули в штатный режим работы, резерв коечного фонда сейчас составляет 28,7%. В санаториях, которые работают по программе «долечивания» пациентов с коронавирусом и подозрением на него, свободно каждое четвертое место», — приводит пресс-служба слова первого замминистра здравоохранения региона Сергея Вдовенко.

По его словам, в медучреждениях региона получают лечение порядка двух тысяч пациентов с COVID-19 и подозрением на него, на дому лечатся около девяти тысяч пациентов. Завершили вакцинацию от COVID-19 в области свыше 294 тысяч желающих.

Отмечается, что в ближайшие время в регион должно поступить еще свыше 15 тысяч доз «Спутника V» и более семи тысяч вакцины «ЭпиВакКорона».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 21 мая по области выявили 129 случаев заражения коронавирусом.