Вашингтон, , 12:27 — REGNUM Комитет Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по санкциям в отношении КНДР продлил Швейцарскому агенству по вопросам развития и сотрудничества (SDC) срок оказания гуманитарной помощи Северной Корее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на официальный сайт Комитета СБ ООН.

Флаги Северной Кореи stephan

Согласно опубликованным данным, исключение из-под действия санкций продлено до 17 ноября.

Известно, что Швейцарское агенство по вопросам развития и сотрудничества получило разрешение от Комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР в марте текущего года, однако представители агенства подали заявку на продления сроков доставки гуманитарной помощи в связи с закрытием властями КНДР границ из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что SDC планирует поставить в КНДР средства индивидуальной защиты (маски, защитные очки и перчатки) и комплекты для дезинфекции общей стоимостью 90 тыс. швейцарских франков (~$100 тыс.).

Ранее, Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР одобрил заявку Сингапурского Красного Креста на реализацию программы по оказанию гуманитарной помощи Северной Кореи.

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