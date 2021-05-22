Вашингтон, 22 мая 2021, 12:27 — REGNUM Комитет Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по санкциям в отношении КНДР продлил Швейцарскому агенству по вопросам развития и сотрудничества (SDC) срок оказания гуманитарной помощи Северной Корее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на официальный сайт Комитета СБ ООН.

Флаги Северной Кореи
Флаги Северной Кореи
stephan

Согласно опубликованным данным, исключение из-под действия санкций продлено до 17 ноября.

Известно, что Швейцарское агенство по вопросам развития и сотрудничества получило разрешение от Комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР в марте текущего года, однако представители агенства подали заявку на продления сроков доставки гуманитарной помощи в связи с закрытием властями КНДР границ из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что SDC планирует поставить в КНДР средства индивидуальной защиты (маски, защитные очки и перчатки) и комплекты для дезинфекции общей стоимостью 90 тыс. швейцарских франков (~$100 тыс.).

Ранее, Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР одобрил заявку Сингапурского Красного Креста на реализацию программы по оказанию гуманитарной помощи Северной Кореи.

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