Вашингтон, 22 мая, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Комитет Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по санкциям в отношении КНДР продлил Швейцарскому агентству по вопросам развития и сотрудничества (SDC) срок оказания гуманитарной помощи Северной Корее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на официальный сайт Комитета СБ ООН.

stephan Флаги Северной Кореи

Согласно опубликованным данным, исключение из-под действия санкций продлено до 17 ноября.

Известно, что Швейцарское агентство по вопросам развития и сотрудничества получило разрешение от Комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР в марте текущего года, однако представители агентства подали заявку на продление сроков доставки гуманитарной помощи в связи с закрытием властями КНДР границ из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что SDC планирует поставить в КНДР средства индивидуальной защиты (маски, защитные очки и перчатки) и комплекты для дезинфекции общей стоимостью 90 тыс. швейцарских франков (~$100 тыс.).

Ранее Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР одобрил заявку Сингапурского Красного Креста на реализацию программы по оказанию гуманитарной помощи Северной Корее.

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