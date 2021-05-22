Москва, , 11:37 — REGNUM Знания должны стать одной из главных ценностей общества. Об этом 22 мая заявил президент России Владимир Путин, выступая на марафоне «Новое знание», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества — притягательной и доступной», — сказал российский лидер.

Именно эти задачи стоят перед просветительским обществом «Знание», которое призвано продвигать актуальную информацию по всем сферам жизни страны и мира.

«Показывать истории успеха — врачей и военных, учителей и бизнесменов, госслужащих и спортсменов, ученых и деятелей культуры», — перечислил Путин ряд задач общества.

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