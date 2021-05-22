Москва, , 11:35 — REGNUM В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 8709 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 8709 случаев выявлены во всех 85 регионах России. Их них 12% не имеют клинических проявлений болезни. Уточняется, что за сутки в России от последствий коронавирусной инфекции скончались 386 человек. Выздороветь от COVID-19 смогли 9345 человек.

В Москве за сутки выявили 2653 случая заражения. В Санкт-Петербурге — 833. Далее следуют: Московская область (775), Ростовская область (197), Воронежская область (143), Нижегородская область (143).