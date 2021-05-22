Ницца, Франция, , 11:35 — REGNUM Футбольный клуб «Ницца» собирается выкупить арендованного у команды «Барселона» французского защитника Жана-Клера Тодибо. Об этом 22 мая сообщает журналист Ромен Колле-Годин на своей странице в соцсети Twitter.

По данным источника, руководство «Ниццы» намерено выкупить контракт 21-летнего футболиста за €8 млн.

При этом по информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет €12 млн, его текущий контракт рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, Жан-Клера Тодибо перешел в «Ниццу» на правах аренды в феврале текущего года и в 18 матчах за клуб отличился одним забитым голом.