Москва, , 11:30 — REGNUM Россия представляет из себя страну с уникальными возможностями. Об этом 22 мая заявил президент России Владимир Путин на марафоне «Новое знание», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Для активного, талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей. А вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное — это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед», — отметил российский лидер.

По его мнение форум позволит участникам мероприятия найти свой путь к успеху. В то же время современные технологии не способны заменить живого общения и наставничества в учебе.

«В этой связи принципиально важно, чтобы постоянными участниками программы общества «Знание» стали не только ведущие эксперты, но и руководители, первые лица госструктур и крупных компаний, признанные мастера в области науки, искусства. Их опыт и личный пример — лучшая мотивация для молодых людей получать знания, развиваться, расширять кругозор и формировать гражданскую позицию, реализовать себя, свои идеи, планы», — подчеркнул Путин.

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