Москва, , 11:26 — REGNUM Многих граждан России процедура сбора огромного количество документов и заполнения декларации 3-НДФЛ отпугивала от возможности воспользоваться правом на получение налогового вычета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила адвокат Виктория Дечкина, комментируя вступивший в силу упрощенный порядок получения налогового вычета по расходам на покупку квартиры, дома, земельного участка, а также по индивидуальным инвестиционным счетам:

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«Ведь собрать все документы, потратив на это несколько дней, могут далеко не все работающие граждане. Кому-то проще вовсе не получить положенные деньги, чем обивать пороги банков или застройщиков. Законодательные нововведения значительно облегчают процедуру. Но к сожалению, пока только по имущественному и инвестиционному вычетам.

Для получения налогового вычета в упрощенном порядке необходимо иметь «личный кабинет налогоплательщика» на сайте Федеральной налоговой службы. Налоговые органы сами отправят оповещение в личном кабинете тем, кому положен вычет. Более того, заявление уже будет частично заполнено. Собирать документы и заполнять декларацию 3-НДФЛ гражданам больше не придется.

Несомненно, новая процедура значительно упростит документооборот между гражданами и органами ФНС. Тем налогоплательщикам, кого ранее отпугивала мучительная процедура сбора документов и заполнения декларации, теперь будет гораздо проще. В связи с этим, и желающих воспользоваться правом на получение вычета станет больше.

Плюсы нововведения еще и в том, что сроки камеральной проверки значительно сокращены, с трех месяцев до одного. На лечение и обучение получить вычет в упрощенном порядке пока нельзя. В этих случаях процедура остается прежней. Надеюсь, что в ближайшие годы процедура упрощенного получения налогового вычета распространится на все его виды, в том числе на лечение и обучение.

Воспользоваться налоговым вычетом может гражданин, имеющий официальный доход, с которого платится НДФЛ по ставке 13%. Я считаю, что упрощенный порядок получения налогового вычета мотивирует граждан иметь официальную заработную плату, а не получать ее «в конверте».

Как сообщало ИА REGNUM, получение налогового вычета из НДФЛ при покупке квартиры, дома или земельного участка в России упростили с 21 мая 2021 года.

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