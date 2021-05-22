Монца, Италия, , 11:26 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Монца», играющего в итальянской Серии В, Марио Балотелли по окончании нынешнего сезона покинет свою команду. Об этом 22 мая сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, руководство «Монцы» не намерено продлевать контракт со своим 30-летний футболистом, так как команда не смогла победить в плей-офф Серии В за выход в Серию А.

При этом в контакте форварда был пункт о том, что, если клуб выйдет в элитный итальянский дивизион, он может продлить контракт с игроком.

Отметим, в нынешнем сезоне Марио Балотелли сыграл в составе «Монцы» в 14 матчах и отметился в них шестью забитыми голами и одной результативной передачей.