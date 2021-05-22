Токио, , 11:17 — REGNUM Японские компании Nissan и Suzuki сократят объёмы производства в июне из-за дефицита электронных компонентов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания Nissan на несколько дней полностью остановит завод в Кюсю на юге Японии. Также автопроизводитель сократит мощности на заводах в Японии и Мексике.

«Глобальная нехватка полупроводников повлияла на закупку запчастей в автомобильном секторе. Из-за нехватки компонентов Nissan корректирует производство и предпринимает необходимые меры для решения этой проблемы», — подтвердили сокращение производства в Nissan.

Схожие меры примет и другой производитель из Японии — Suzuki. В компании отметили, что итоговый план производства на следующий месяц ещё не утверждён.

Дефицит электронных компонентов в автомобильной промышленности возник в конце 2020 года. Из-за нехватки полупроводников многие компании были вынуждены пересмотреть планируемые объёмы производства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае эксперты консалтинговой компании AlixPartners представили прогноз, свидетельствующий, что нехватка компонентов приведёт к сокращению мирового объёма производства автомобилей в 2021 году на 3,9 млн единиц.

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