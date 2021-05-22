Самара, , 11:27 — REGNUM Родителям разрешат присутствовать на выпускных вечерах в школах Самарской области при условии соблюдения ими масочного режима и прохождения термометрии при входе в учебные заведения. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

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Сообщается, что выпускные вечера в школах области состоятся с 26 по 30 июня. В помещениях школ можно будет собирать не более одного класса, на открытом воздухе могут быть собраны один и более классы из параллели при условии соблюдения рекомендуемой дистанции.

«Обязательными будут масочный режим для родителей, термометрия при входе, использование санитайзеров, обеззараживание воздуха до и после мероприятия, влажная уборка с дезинфицирующими средствами», — говорится в сообщении пресс-служба штаба.

Согласно данным на 21 мая по области выявили 129 новых носителей коронавируса.