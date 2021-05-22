Москва, , 11:13 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок оказания помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями из средств фонда «Круг добра». Об этом 22 мая сообщает сайт правительства России.

Согласно установленному порядку, средства могут быть направлены на оплату лечения с доказанной эффективностью. Уточняется, что получить финансирование можно в случае клеточной терапии или при использовании методов генной инженерии.

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Предусматривается, что дети могут получить помощь препаратами и изделиями, не зарегистрированными в России, но имеющими одобрение соответствующих органов в Евросоюзе или США. Может быть оплачена возможность лечения за рубежом, в том числе будут компенсироваться транспортные расходы и траты на проживание.

«Решение по каждому случаю будет принимать экспертный совет фонда на основании эпикриза и рекомендаций, подготовленных медицинской организацией, где проводилось лечение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фонд уже начал выполнять свою миссию, поэтому действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с февраля 2021 года.

Кроме того, Мишустин подписал распоряжение, утверждающее состав совета фонда. В него вошли представители аппарата правительства, Минздрава, Минфина, Минтруда, Федеральной налоговой службы и уполномоченный при президенте по правам ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, в России до конца 2021 года обеспечат лекарствами всех пациентов со спинальной мышечной атрофией, заявил председатель правления фонда «Круг добра» Александр Ткаченко.

Ранее стало известно, что препараты для 20 детей со спинальной мышечной атрофией пока не удалось получить в фонде «Круг добра». Сбор средств ведётся семьями самостоятельно.

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