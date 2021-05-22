Порту-Алегри, Бразилия, , 11:26 — REGNUM Бразильский защитник туринского футбольного клуба «Ювентус» Дуглас Коста перешел в состав команды из Порту-Алегри «Гремио». Об этом 22 мая сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Уточняется, что руководство «Гремио» заключило с 30-летним футболистом контракт сроком на один год, после чего он перейдет в статус свободного агента.

Отметим, ранее мюнхенская «Бавария» объявила о досрочном расторжении контракта на аренду защитника, права на которого принадлежат «Ювентусу». В нынешнем сезоне Дуглас Коста сыграл в составе мюнхенского клуба в 11 матчах, отметившись в них одним забитым голом и одной результативной передачей.