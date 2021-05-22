Сеул, , 11:26 — REGNUM Министр экологии Южной Кореи Хан Чжон Э приняла участие в конференции профильных министров «Большой семерки» (G7), которая проходила 20−21 мая в онлайн-режиме. Об этом сообщает The Hankyoreh со ссылкой на представителей министерства.

Известно, что Южная Корея принимала участие в данном мероприятии в качестве гостя впервые.

Обращаясь к участникам конференции, Хан Чжон Э подчеркнула важность углеродной нейтральности в борьбе с изменением климата и утратой биоразнообразия, призвав все страны предпринять шаги для достижения этой цели.

Министр подчеркнула, что второй саммит партнёрства ради зелёного развития и глобальных целей до 2030 года (P4G), который состоится в Сеуле 30−31 мая, позволит подтвердить солидарность между промышленно развитыми и развивающимися странами для инклюзивного зелёного восстановления.

По итогам конференции участники приняли декларацию, в которой зафиксирована решимость стран-участниц выполнять Парижское соглашение, восстановить утраченное биоразнообразие к 2030 году, увеличить средства, выделяемые на борьбу с изменением климата и защиту окружающей среды.