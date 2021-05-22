Киев, 22 мая 2021, 11:02 — REGNUM 21 мая представители посольств ЕС и США в Киеве провели совместную встречу с сотрудниками офиса президента Украины и спикером Верховной Рады по судебной реформе.
Информацию об этом опубликовала пресс-служба посольства США.
Согласно источнику, с украинской стороны во встрече принимали участие спикер Рады Дмитрий Разумков и заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Смирнов. Состав участников переговоров со стороны ЕС и США не уточняется.
Посольство отмечает, что ключевыми темами обсуждения были реформа Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и Национального антикорупционного бюро. В частности, западные партнеры призывали Киев выполнить рекомендации Венецианской комиссии на этот счет.
В Раде и офисе президента Украины состоявшиеся переговоры пока не комментировали.
ИА REGNUM напоминает, что ЕС и США постоянно называют судебную реформу на Украине одним из ключевых шагов для нынешних властей страны.