Киев, , 11:02 — REGNUM 21 мая представители посольств ЕС и США в Киеве провели совместную встречу с сотрудниками офиса президента Украины и спикером Верховной Рады по судебной реформе.

Информацию об этом опубликовала пресс-служба посольства США.

Согласно источнику, с украинской стороны во встрече принимали участие спикер Рады Дмитрий Разумков и заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Смирнов. Состав участников переговоров со стороны ЕС и США не уточняется.

Посольство отмечает, что ключевыми темами обсуждения были реформа Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и Национального антикорупционного бюро. В частности, западные партнеры призывали Киев выполнить рекомендации Венецианской комиссии на этот счет.

В Раде и офисе президента Украины состоявшиеся переговоры пока не комментировали.

ИА REGNUM напоминает, что ЕС и США постоянно называют судебную реформу на Украине одним из ключевых шагов для нынешних властей страны.