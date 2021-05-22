Краматорск, Украина, , 11:17 — REGNUM Украинские пограничники из состава так называемых объединенных сил совместно с сотрудниками службы безопасности Украины и государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили схрон с боеприпасами, сообщили 22 мая в пресс-службе государственной пограничной службы Украины.

Тайник с боеприпасами обнаружили в заброшенном здании в одном из населенных пунктов оккупированной Украиной части Донецкой Народной Республики. Здание находится в семнадцати километрах от линии разграничения.

Из схрона изъяли 800 граммов тротила, более двух тысяч патронов калибра 5,45 мм, 101 патрон калибра 7,62 мм и 80 патронов калибра 12,7 мм. Также изъяли три гранаты Ф-1, гранату РГД-5, два выстрела от РПГ-7 и две тротиловые шашки общим весом 600 граммов.

Обнаруженные предметы вооружения изъяло взрывотехническое подразделение ГСЧС Украины.

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