Эльче, Испания, , 11:14 — REGNUM Аргентинский форвард футбольного клуба «Эльче», выступающего в Сегунде (вторая по значимости лига испанского футбола), Эмилиано Ригони перейдет с состав бразильской команды «Сан-Паулу». Об этом 22 мая сообщает ESPN.

Уточняется, что главный тренер «Сан-Паулу» Эрнан Креспо лично заинтересован в приобретении 28-летнего футболиста.

Также указывается, что сумма трансфера игрока составит несколько миллионов евро и будет выплачена в пяти частях, начиная с декабря текущего года. При этом с форвардом предполагается заключить контракт сроком на три года с возможностью продления еще на сезон.

Отметим, Эмилиано Ригони также с 2017 года играл в составе санкт-петербургской команды «Зенит», откуда в 2020 году перешел в «Эльче».