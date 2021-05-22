Киев, , 10:54 — REGNUM Правительство Украины решило переименовать министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Соответствующее решение власти страны утвердили 21 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно постановлению, принятому правительством, название ведомство было изменено на министерство экономики Украины. Также в ближайшие дни в стране должно заработать отдельное министерство сельского хозяйства.

Теперь новосозданному министерству экономики предложено в месячный срок подать на рассмотрение предложения касательно внесения в акты законодательства изменений, вытекающих из этого постановления.

Напомним, что 20 мая Верховная рада Украины назначила на должность первого вице-премьер-министра — министра развития экономики страны Алексея Любченко, который до этого занимал пост главы государственной налоговой службы.