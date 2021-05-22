Уфа, , 11:14 — REGNUM Межрегиональные туристические маршруты могут создать между Башкирией и Самарской областью. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Сообщается, что 21 мая в Уфе прошла презентация туристических возможностей Самарской области, на которой обсуждались вопросы межрегионального сотрудничества в сфере туризма между субъектами РФ.

«Эта презентация проводится в рамках сотрудничества Башкирии с Самарской областью в сфере развития межрегионального туризма. Так, два региона, которые граничат друг с другом, уже с 2017 года реализовывали совместный проект по развитию железнодорожного и детского туризма, который назывался «Вагон знаний», — приводит пресс-служба слова председателя государственного комитета Башкирии по туризму Эльмиры Тукановой.

Отмечается, что презентацию туристического потенциала Башкирии в Самарской области планируется провести летом текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии планируют создать визит-центр, в котором гости Башкирии, а также местные жители смогут увидеть республику в миниатюре, выбрать маршрут и ознакомиться с достопримечательностями.