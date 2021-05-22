Новосибирск, , 10:50 — REGNUM В государственном научном центре «Вектор» получили образец «индийского» штамма коронавируса SARS-CoV-2 и приступили к его изучению. Об этом сегодня, 22 мая, сообщил журналистам директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

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По словам Максютова, «индийский» штамм будут активно исследовать и какие-то определенные данные появятся примерно через три месяца. Уже сейчас у специалистов есть определенные данные по нему, но нужно исследовать «индийский «штамм по широкому спектру показателей.

Напомним, что в России уже зарегистрированы случаи заражения «индийским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Ранее отмечалось, что «индийский» штамм SARS-CoV-2 может иметь повышенную контагиозность по сравнению с первоначальным вариантом коронавируса.

Стоит отметить, что все случаи выявления «индийского» штамм коронавируса в России пока относятся к одной группе иностранных студентов, которая была изолирована в обсерваторе.