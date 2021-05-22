Киев, , 10:47 — REGNUM Действующая власть Украины пытается повысить свой рейтинг за счет дешевого пиара на преследовании оппозиции, но насколько такой метод эффективен — покажут украинцы своими голосами на выборах. Об этом заявил на брифинге вечером 21 мая глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Парламентарий подчеркнул, что он лично и его политсила не ориентируются на пиар и поддержку избирателей, добытую такими методами, какими пользуется власть Зеленского.

«Мы не ориентируемся на пиар, мы не ориентируемся на дивиденды, добытые вот такими путями, потому что это дешевый пиар. Надо делать и удовлетворять интересы людей, надо снижать тарифы, надо устанавливать мир, надо защищать людей от нарушений Конституции… А президент и его команда вместо решения важных для страны вопросов занимаются легализацией правового произвола. Внедрен и действует механизм внесудебной расправы, незаконно принимается закон о санкциях в отношении граждан Украины, в отношении украинских юридических лиц. То есть полный произвол в данной ситуации продолжает иметь место, и этот произвол на сегодняшний день легализуется заявлениями и действиями президента и его команды», — подчеркнул лидер ОПЗЖ.

Он также заверил, что оппозицию запугать не удастся, а объективную оценку действиям как власти, так и оппозиции дадут украинцы во время выборов. Медведчук допустил, что в контексте последних событий в стране выборы могут быть и внеочередными.

«Запугать нас точно у них не получится. А насчет увеличения рейтинга — это к людям. Люди должны понимать, что собой представляет власть. Люди должны осознавать, что представляет собой оппозиция, и делать соответствующие выводы как минимум на очередных или внеочередных выборах — как парламентских, так и президентских», — сказал политик.

ИА REGNUM напоминает, что 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о круглосуточном домашнем аресте для Медведчука, обвиняемого властями страны в государственной измене по нескольким различным эпизодам. Политик после оглашения вердикта заявил, что недоволен решением апелляционного суда и будет его оспаривать.