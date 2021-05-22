Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Десятая часть фильма «Форсаж» завершит основную историю серии. Об этом сообщил исполнитель главной роли во франшизе Вин Дизель в интервью «Комсомольской правде».

Актёр рассказал, что после долгих обсуждений с режиссёром Джастином Лином было принято решение о завершении основной истории франшизы в десятом фильме. При этом последний фильм будет разделён на две серии.

«Конечно, у нас есть фильмы-ответвления, посвящённые тем или иным персонажам «Форсажа», и его вселенная сможет развиваться и продолжаться. Но основная мифология цикла закончится на серии под номером 10», — подчеркнул Вин Дизель.

Первый фильм «Форсаж» вышел в 2001 году и положил начало одной из самых успешных франшиз студии Universal. Премьера девятого фильма серии в России состоялась 19 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время режиссёр Джастин Лин работает над десятым фильмом «Форсаж». Выход первой части фильма ожидается в 2022 году.

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