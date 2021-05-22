Лестер, Великобритания, , 11:12 — REGNUM Ямайский защитник и капитан футбольного клуба «Лестер» Уэс Морган после окончания нынешнего сезона закончит свою игровую карьеру. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба команды из Лестера.

Также известно, что по окончании текущего сезона из «Лестера» уйдут австрийский защитник Кристиан Фукс и полузащитник Мэтти Джеймс.

Отметим, 37-летний Уэс Морган выступает в составе «Лестера» с 2012 года и провел в составе команды 324 матча, отметившись в них 14 голами. В нынешнем сезоне сыграл в десяти матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.