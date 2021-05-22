Сеул, , 11:12 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor временно закроет завод из-за нехватки полупроводников. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, завод в южнокорейском городе Ансан (~30 км от Сеула) будет закрыт на три дня с 24 по 26 мая.

Компания ожидает, что из-за этого в мае производство сократится примерно на три тысячи автомобилей.

Известно, что в апреле руководство Hyundai Motor приостанавливало работу завода в Ансане два раза (с 12 по 13 апреля и с 19 по 20 апреля) по аналогичной причине.

Напомним, что с 10 по 27 апреля японский автоконцерн Subaru приостанавливал работу своего завода, расположенного в американском штате Индиана.