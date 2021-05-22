Москва, , 10:40 — REGNUM У IT-гигантов была возможность пойти по пути саморегулировани, из-за отказа от этого пути депутаты Госдумы внесли в Госдуму законопроект об их «приземлении», отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«У зарубежных компаний была возможность пойти по пути саморегулирования. Не пошли. Значит, необходимо законодательное регулирование, в том числе введение соответствующих мер понуждения — экономических, прежде всего. Их «язык» хорошо понятен западным компаниям, для которых прибыль — главное», — отметил Володин в Телеграм-канале.

Он напомнил, что, по данным комитета Госдумы по информполитике, это коснется Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, WorldOfTanks и так далее.

Спикер Госдумы также обратил внимание на то, что иностранные компании отказываются комментировать законопроект.

«Почему? Видимо, потому, что сказать против нее нечего», — рассуждает Володин.

При этом, по его мнению, вряд ли на Западе упустили бы шанс обвинить Россию в «очередном наступлении» на демократию, права и свободы, окажись в законопроекте хоть что-то, к чему можно придраться.

«Пришить» к этому политику не получается, нет оснований. Россия здесь идет по пути, уже проложенному другими», — подчеркнул он.

Госдума может обсудить законопроект в первом чтении 1 июня, в целом же закон может быть принять до конца созыва.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект, обязывающий иностранные крупнейшие IT-компании открыть офис в России, внесен в Госдуму накануне. Речь идет о бизнесах с аудиторией от 0,5 млн человек. Инициатива предполагает и меры понуждения к исполнению требований законопроекта.

В январе 2021 года президент РФ Владимир Путин дал поручение разработать дополнительные требования к зарубежным IT-компаниям, работающим в Рунете.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме объяснили законопроект о «приземлении» IT-компаний