Киев, 22 мая 2021, 11:12 — REGNUM В Киеве утром 22 мая в торговом центре «Эпицентр» произошел пожар, сообщает пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Возгорание произошло на десятом этаже десятиэтажного здания торгового центра, расположенного на улице Берковецкой. Площадь пожара составила порядка двухсот квадратных метров, а его ликвидация была усложнена высокой температурой и плотным задымлением.
В 07:10 пожар локализовали, в 07:32 — ликвидировали. В тушении были задействованы сорок человек и десять единиц техники.
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Напомним, 16 мая во Львовской области загорелся автобус, в котором находились двадцать пассажиров и два водителя.