Киев, , 11:12 — REGNUM В Киеве утром 22 мая в торговом центре «Эпицентр» произошел пожар, сообщает пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Возгорание произошло на десятом этаже десятиэтажного здания торгового центра, расположенного на улице Берковецкой. Площадь пожара составила порядка двухсот квадратных метров, а его ликвидация была усложнена высокой температурой и плотным задымлением.

В 07:10 пожар локализовали, в 07:32 — ликвидировали. В тушении были задействованы сорок человек и десять единиц техники.

Читайте также: На Украине загорелся пассажирский автобус

Напомним, 16 мая во Львовской области загорелся автобус, в котором находились двадцать пассажиров и два водителя.