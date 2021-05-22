Манчестер, Великобритания, , 10:34 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Манчестер Сити» намеревается предложить новый контракт своему бразильскому полузащитнику Фернандиньо. Об этом 22 мая сообщает Goal.

Отмечается, хотя первоначально ожидалось, что 36-летний футболист покинет манчестерскую команду по окончании нынешнего сезона, игрок стал самым ценным и на игровом поле, и за его пределами. Фернандиньо оказался наиболее важным игроком «МС», так как вдохновлял своих одноклубников на победу в Премьер-лиге и место в финале Лиги чемпионов.

Отметим, Фернандиньо играет за «МС» с 2013 года и перешел в состав команды из донецкого «Шахтера». В общей сложности сыграл за манчестерскую команду в 348 матчах, отметившись в них 24 голами и 28 результативными передачами.