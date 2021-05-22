Париж, , 10:26 — REGNUM Форвард футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может нынешним летом перейти в состав мадридской команды «Реал». Об этом 22 мая сообщил футбольный агент Бруно Сатин, его слова приводит Marca.

«У меня есть информация, согласно которой Килиан Мбаппе и его семья достигли договоренности с «Реалом». Это касается личных условий игрока, но также нужно договориться с «ПСЖ», — сказал он.

Также Сатин отметил, что катарское руководство «ПСЖ» не хочет, чтобы 22-летний футболист покидал команду и потому нападающий может остаться в парижском клубе до окончания действия своего нынешнего контракта в 2022 году.

«История научила нас, что когда руководство «ПСЖ» не хочет, чтобы игрок уходил, они сделают всё, чтобы он остался до момента, когда не будет принадлежать клубу», — заключил агент.

Отметим, Килиан Мбаппе играет в «ПСЖ» с 2018 года и перешел в состав парижской команды из «Монако». В нынешнем сезоне сыграл в составе своего клуба в 30 матчах и отметился в них 26 голами и семью результативными передачами.