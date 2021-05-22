22 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Урал охвачен 30-градусным пеклом. Иначе не назвать аномальную майскую жару, от которой изнывают жители Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. Больше ада добавляет «душегубка на колёсах», так прозвали в народе автобусы ПАЗ старых модификаций, в которых в невыносимую жару работает обогреватель. Иначе никак, к сожалению.

Елена Миронова, , 13:43 — REGNUM Урал охвачен 30-градусным пеклом. Иначе не назвать аномальную майскую жару, от которой изнывают жители Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. Больше ада добавляет «душегубка на колёсах» — так прозвали в народе автобусы ПАЗ старых модификаций, в которых в невыносимую жару работает обогреватель. Иначе никак, к сожалению.

Маторин Михаил Владимирович. Жаркий день. 1955

Первыми подняли вопрос об общественных «душегубках» жители Кургана. Они буквально заполонили соцсети рассказами о своих страданиях в поездках на автобусах Павловского автобусного завода, проще говоря, «пазиках». Широко обсуждается тема в группах «Интересное в Кургане» и «Типичный Курган».

«Почему многие пазики ездят с включенной печкой? На улице жара, заходишь в автобус, а там обогрев включен. Если неисправна система охлаждения, так ремонтируйте, почему пассажиры должны страдать? Что за издевательство? Вот если бы Шумков (губернатор Курганской области — Е.М.) ездил на работу не на лимузине с кондиционером, а как все, на автобусе, проехал бы разок, выжал свой костюмчик, так, может, что-то и изменилось бы», — пишут жители столицы Зауралья.

ПАЗ-3205 Шалин

Аналогичные жалобы публикуют жители Тюмени и Челябинска.

«Хочу обратиться к администрации Тюмени, обратите внимание. Я каждый день передвигаюсь на автобусах ПАЗ, и это вообще невыносимо. Дышать невозможно, плюс маски. Печки включены, а на просьбу выключить их говорят, что нельзя, так как автобусы закипают без них. В таких автобусах плохо становится пожилым людям от жары. Водители — они не роботы, чтоб работать в таких условиях», — пишут в группе «ЧС Тюмень».

Курганцы объясняют друг другу в соцсетях, что водители не виновны в происходящем — это строение такое у старых «пазиков». Другой вопрос, почему в век технологий пассажиры должны жариться в «душегубках». Почему к перевозчикам не предъявляются требования по возрасту и качеству транспортных средств? Ведь стоимость проезда в Кургане только растёт.

«К сожалению, город не предоставляет нам, пассажирам, выбор на чём ездить», — сетует житель Кургана.

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности. XVII век

При этом с 22 марта до 28 рублей повысилась стоимость проезда на некоторых маршрутах. Повышение перевозчики объясняют увеличением издержек.

«На содержание одного ПАЗа уходит 290 тыс. рублей в месяц. Это топливо, амортизация, ремонт, зарплата, налоги (без учета НДС) и так далее. То есть один автобус должен в месяц перевезти 11,6 тысячи пассажиров при стоимости проезда 25 рублей. У нас на сегодня пассажиропоток — 10 тысяч. Отсюда и появляется тариф — 28 рублей», — пояснил один из перевозчиков.

Даже если в два раза перевозчик поднимет плату за проезд, он не разбежится покупать новые комфортабельные автобусы, возражают жители Кургана. Бизнесу выгоднее купить «рабочую лошадку», старенький ПАЗ за 500 тысяч рублей, чем отдавать миллионы за современные модели того же Павловского автобусного завода. Обновление курганского городского автопарка необходимо вводить волевым решением властей, считают многие комментаторы.

«Могу предположить, что есть какие-то нормативные документы, регулирующие «климат» в общественном пассажирском транспорте, и температура в ПАЗиках не соответствует допустимым нормам, ибо тут, скорее всего, имеет место быть предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Нужно копать в этом направлении», — предлагает ветке обсуждения ещё один житель столицы Зауралья.

Мэрия Кургана пока что заявляет о некоем «линейном контроле» подачи в салон автобусов марки ПАЗ горячего воздуха от двигателя .

Пресс-служба горадминистрации Кургана «По информации МКУ «Транспортное управление», на некоторых автобусах марки ПАЗ, работающих на регулярных городских маршрутах, используется воздушная система охлаждения двигателя, при которой часть тепла от двигателя идёт в салон. Из-за того, что горячий воздух от охлаждения двигателя поступает в салон, летом в автобусах может быть жарко. По информации перевозчиков, обслуживающих городские маршруты, в летние месяцы в автобусах подача в салон горячего воздуха от двигателя закрыта. Требование о необходимости ограничить подачу в салон горячего воздуха от двигателя ещё раз будет доведено до всех перевозчиков. В рамках линейного контроля специалисты «Транспортного управления» проверят, как перевозчики выполнили это требование».

Курганский урбанист Роман Овчинников в своём телеграм-канале отмечает, что особенность конструкции «пазиков», превращающихся в ад на колёсах в жаркую погоду, известна давно, только она здесь ни при чём, и людей она волновать не должна.

Жадность Цитата из мф Золотая антилопа. Реж. Лев Атаманов. 1954. СССР

«В нормальной системе общественного транспорта пассажиров перевозят современные автобусы с кондиционерами, в салоне которых люди чувствуют себя комфортно и безопасно даже при включенном потоке воздуха. А то, что «пазики» перегреваются в жару, это вопрос не к конструкции автобусов, а к тому, до каких пор их вообще будут использовать для перевозки людей. «Хотите ехать — терпите жару?» А может, лучше город обеспечит транспортную систему нормальными автобусами?» — спрашивает Роман Овчинников.

В муниципальном «Транспортном управлении» заявляют о полной замене автобусов малого класса, которыми являются «пазики», на автобусы городского типа до 2028 года. Так что терпеть «ад на колёсах» курганцам осталось совсем недолго — каких-то семь лет.