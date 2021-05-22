Самара, , 10:32 — REGNUM Гроза и порывы ветра до 20 метров в секунду ожидается в Самарской области. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Василий Суриков. Самара. 1880

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Сообщается, что в области объявлен желтый уровень погодной опасности. В ближайшее время в некоторых районах области ожидаются гроза и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Сотрудники спасательного ведомства напоминают, что жителям необходимо соблюдать правила безопасности при грозе и сильном ветре. Нужно воздержаться от выхода из зданий, закрыть двери, окна. Во время грозы нельзя топить печь.

Согласно данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 22 мая с Самарской области температура воздуха может прогреться до 33 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 20 по 24 мая 2021 года в некоторых районах Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов — 5 класс.