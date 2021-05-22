Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Американская компания Snap заключила сделку о приобретении британского разработчика в сфере технологий дополненной реальности WaveOptics более чем за $500 млн. Об этом сообщает портал The Verge.

На полное закрытие сделки потребуется около двух лет. Приобретение WaveOptics позволит Snap расширить функционал выпускаемых компанией очков дополненной реальности (англ. augmented reality, AR).

Гарнитуры виртуальной реальности позволяют выводить дополнительную информацию поверх картины окружающего мира. AR-гарнитуры используются не только в сфере развлечений, но и в некоторых отраслях промышленности.

Ранее в мае компания Snap представила новую версию своих AR-очков Spectacles. Новая модель предназначена для разработчиков в сфере дополненной реальности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте аналитик TF Securities Минг-Чи Куо заявил, что в 2022 году собственную гарнитуру виртуальной и дополненной реальности представит американская компания Apple.

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