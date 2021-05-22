Донецк, , 10:32 — REGNUM Украинская армия пять раз за сутки нарушила режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике, сообщили 22 мая в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

На позиции ВСУ Mil.gov.ua

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Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты: город Донецк (Вольво-Центр), Жабуньки, Новоласпа, Коминтерново.

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Украинские вооруженные силы атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики из минометов калибра 120 мм, гранатометов РПГ, СПГ. В ходе обстрелов ВСУ выпустили по территории республики 57 единиц боевых припасов.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях инфраструктуры не поступала.

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Напомним, в предыдущие сутки вооруженные силы Украины семь раз обстреляли ДНР.

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Отметим, 21 мая заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной республики Эдуард Басурин сообщил, что территория ДНР подвергалась атакам со стороны ВСУ 36 раз в течение недели.