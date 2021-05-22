Сан-Франциско, США, , 10:30 — REGNUM Баскетбольный клуб «Мемфис Гриззлиз» переиграл в овертайме команду «Голден Стэйт Уорриорз» в матче раунда плей-ин Западной конференции североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 22 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Чейз Центр» в Сан-Франциско и закончилась в овертайме победой гостей со счетом 112:117.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший за игру 39 очков.

В составе «Мемфиса» самым результативным стал разыгрывающий Джа Морант, который набрал во встрече 35 очков.

Отметим, по итогам матча «Мемфис» стал последним участником плей-офф нынешнего сезона. При этом из-за пандемии команды НБА сыграли по 72 встречи в регулярном чемпионате вместо привычных 82 и напрямую в финал вышли по шесть команд из каждой конференции. Еще по четыре клуба провели раунд плей-ин для того, чтобы выявить еще двух участников плей-офф НБА нынешнего сезона.