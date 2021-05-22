Уфа, , 10:25 — REGNUM Мужчина получил не совместимые с жизнью травмы в результате опрокидывания снегоболотохода в Башкирии. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что трагедия произошла ночью 21 мая в Караидельском районе. 42-летний житель Уфы, сидя за рулем снегоболотохода «Баги Comanndor», ехал по автотрассе Караидель-Новоянсаитово. На 6 км этой дороги транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

Отмечается, что мужчина получил не совместимые с жизнью травмы. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жительница Башкирии погибла после наезда на нее автомобиля.