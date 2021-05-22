Вашингтон, , 10:29 — REGNUM Министр здравоохранения Южной Кореи 21 мая отправился с визитом в США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

По их словам, 22 мая министр здравоохранения Южной Кореи Квон Док Чхоль проведёт встречу с американским коллегой Хавьером Бесерра, с которым обсудит пути развития сотрудничества в сфере здравоохранения и социальной защиты, включая создание глобального центра по производству вакцин от COVID-19, производство вакцины в Южной Корее посредством передачи технологий, своп вакцин.

Известно, что представитель Южной Кореи также встретится с представителями американских фармацевтических компаний, производящих вакцину от COVID-19. Предполагается, что Квон Док Чхоль также может подписать меморандум о взаимопонимании с с представителями Moderna и Novavax.