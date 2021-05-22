Амстердам, , 09:57 — REGNUM В Амстердаме (Нидерланды) мужчина с ножом атаковал прохожих в районе Де Пейп — погиб один человек, ранения получили четверо. Об этом сообщает портал Dutch Newsсо ссылкой на полицию.

Сообщается, что в ночь на 22 мая мужчина, вооруженный ножом совершил серию спонтанных нападений на прохожих в районе Де Пейп. Погиб как минимум один человек, еще четверо получили ранения — их доставили в госпиталь.

Нападавший был задержан полицией. Им оказался 29-летний мужчина. Прямых доказательств того, что у нападавшего были террористические мотивы — нет. Рассматриваются разные версии произошедшего.