Самара, 22 мая, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Тело пожилого мужчины-инвалида со следами термических ожогов обнаружили спасатели в почтовом отделении в Самарской области. Об этом 21 мая сообщает ГТРК Самара ссылаясь на пресс-службу МЧС по региону.

Джерардо ДОТТОРИ — Пожар в городе, 1924

Сообщается, что трагедия произошла днем 20 мая в городе Кинель в отделении почты № 1. Спасатели получили сообщение о пожаре на ул. Заводская, 5. Сотрудники отделения потушили возгорание собственными силами. Прибыв на место происшествия, специалисты обнаружили тело пенсионера со следами термических ожогов. Другие посетители и сотрудники почты не пострадали.

Отмечается, что в настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.