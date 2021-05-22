Ташкент, , 09:43 — REGNUM В Узбекистане за сутки зарегистрировали 308 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 22 мая в пресс-службе министерства здравоохранения.

Дезинфекционная группа. Узбекистан Ssv.uz

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172 случая инфицирования выявили в Ташкенте, 49 — в Ташкентской области, 38 — в Самаркандской области, 11 — в Ферганской, по шесть случаев выявили в Республике Каракалпакстан и Наманганской области, по пять — в Андижанской и Сырдарьинской областях, четыре — в Джизакской области, по три случая выявили в Кашкадарьинской, Навоийской и Хорезмской областях, два — в Бухарской и один — в Сурхандарьинской области.

98 164 случая инфицирования выявили в республике с начала пандемии. 93 633 инфицированных выздоровели (294 за сутки), 680 человек скончались (два человека за сутки).

На текущий момент в медицинских учреждениях Узбекистана на лечении находится 3851 пациент.

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Отметим, в Узбекистане за сутки вакцинировались более 46 тысяч человек. С начала вакцинации были вакцинированы 1 558 439 человек.