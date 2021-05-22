Уфа, , 09:43 — REGNUM 88 новых носителей коронавируса выявлено в минувшие сутки в Башкирии. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Вакцинация против коронавируса в Башкирии. Pravitelstvorb.ru

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Сообщается, что всего в регионе выявили 37 395 случаев заражения этой инфекцией. При этом 35 180 человек справились с ней, в том числе 120 человек победили вирус в минувшие 24 часа.

Отмечается, что в прошедшие сутки в Башкирии была констатирована смерть четырех пациентов с COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 20 мая в Башкирию поступила первая партия вакцины «КовиВак» в количестве 2 340 доз. Вакцина была разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова. Согласно данным на 21 мая в регионе за сутки было выявлено 89 новых носителей коронавируса.