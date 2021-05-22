Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 16-е место в истории по количеству забитых голов в плей-офф Кубка Стэнли. Об этом 22 мая сообщает «Спорт-Экспресс».

В четвертом матче первого раунда плей-офф с командой «Бостон Брюинз» (4:1 в матче и 3−1 пользу «Бостона» в серии) 35-летний российский хоккеист стал автором единственного гола «Кэпиталз», заброшенного в большинстве.

Данная шайба стала 71-й в плей-офф НХЛ в карьере игрока, в результате чего он по данному показателю сравнялся с Брайаном Троттье. При этом первое место по числу забитых в Кубке Стэнли голов у Уэйна Гретцки (122).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб «Вашингтон Кэпиталз» проиграл команде «Бостон Брюинз» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 4:1