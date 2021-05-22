Москва, 22 мая, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Лётные испытания нового российского спутника «Арктика-М» подтвердили эффективность применения аппаратов этого типа для оперативного мониторинга вулканической активности. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

(сс) Comfreak Земля. Космос

В рамках лётных испытаний спутниковый сканер «Арктики-М» использовался для анализа активности вулканов Этна (Италия) и Фаградальсфьядль (Исландии). Установленная на спутнике аппаратура позволила отслеживать термические аномалии, энергетические характеристики извержений, динамику вулканогенных процессов и другие показатели.

Испытания подтвердили пригодность спутников этого типа для мониторинга вулканической активности. Такой мониторинг позволит минимизировать последствия возможных извержений вулканов.

«В поле «цифрового зрения» целевой аппаратуры космического аппарата «Арктика-М» попадают все действующие вулканы северного полушария Земли», — подчеркнул руководитель Научного центра оперативного мониторинга Земли РКС Андрей Емельянов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля 2021 года был успешно запущен первый спутник «Арктика-М». Главными задачами спутников этого типа являются метеорологический и гидрологический мониторинг полярных областей Земли.